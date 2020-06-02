Лилия Подкопаева поделилась редким фото всех своих детей

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева воспитывает троих детей: приемного сына Вадима, дочь Каролину от первого брака, а также малышку Эвелину, которая появилась на свет осенью прошлого года. В соцсетях звездной мамочки редко можно встретить снимки всех детей, поэтому новый кадр вызвал у фанов бурю эмоций.

Так, на своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фото, на котором запечатлены все ее наследники. 14-летний Вадим нежно держит на руках младшую сестренку Эвелину, а 13-летняя Каролина обнимает брата и широко улыбается. Публикацию Лилия приурочила ко Дню защиты детей.

Дети Лилии ПодкопаевойФото: instagram.com/podkopayeva_official

“Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом “праве на детство”. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!”, – написала Подкопаева.

Фолловеры гимнастки пришли в восторг от снимка. “Какие милые”, “Милота”, “Чудесное фото”, “Какое фото прекрасное”, “Лилия, вы замечательная мама”, – восхищаются поклонники.

Напомним, что первым мужем Лилии Подкопаевой был бизнесмен Тимофей Нагорный. Пара прожила в браке 7 лет. В 2006 году они усыновили мальчика Вадима, и в том же году на свет появилась Каролина, которая была названа в честь своей крестной Ани Лорак (Каролина – настоящее имя певицы).

В сентябре 2019 года спортсменка родила еще одну дочь. Девочка стала первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского.

Лилия Подкопаева и Игорь ДубинскийФото: instagram.com/podkopayeva_official