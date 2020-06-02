На Луганщине пограничники выявили браконьеров

Сегодня ночью, 2 июня, пограничники Луганского отряда у водоема, возле одного из приграничных населенных пунктов задержали трех браконьеров, которые вылавливали рыбу незаконным способом.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

Участковый инспектор отдела пограничной службы «Марковка» от местных жителей получил информацию о занятии неизвестными лицами незаконным промыслом в приграничье. Для реализации информации к указанному месту сразу выбыла группа реагирования пограничников.

Возле водоема наряд заметил трех мужчин и резиновую лодку. Во время проверки оказалось, что трое жителей Марковки с помощью сетей осуществляли лов рыбы. На место происшествия были вызваны сотрудники рыбоохранного патруля.

На правонарушителей были составлены протоколы за нарушение правил рыболовства. Резиновая лодка, жаберные сети и незаконный вылов изъяты.

Также двое из них были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима, ведь при себе у них не было ни одного документа, удостоверяющего их личность.