В Киеве приняли важное решение по “минеру”, устроившему переполох на мосту Метро

Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который 1 июня “заминировал” мост Метро в столице.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Facebook, действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
Таким образом, “минер” может оказаться в местах лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Сам задержанный признался, что просто хотел “привлечь внимание к проблемам в его жизни”.
Меру пресечения задержанному будет избирать Днепровский районный суд Киева.
Напомним, что в сети меткой фотожабой высмеяли мужчину, который “заминировал” мост Метро в Киеве, из-за него на некоторое время перекрыли движение транспорта по путепроводу.