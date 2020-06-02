Под Киевом во второй день лета внезапно выпал снег: опубликовано видео

Во вторник, 2 июня, в поселке Демидов, что находится в 40 километрах от Киева, выпал первый летний снег.

Видео аномалии появилось в Telegram-канале “Политика”.

Снег шел около 10 минут, что совсем не типично для летнего времени года.

В сети шутят, что поскольку выпал снег, то самое время играть в снежки. На видео видно, что он влажный, с него спокойно можно слепить снежку, что и сделал автор видео.

Отметим, что зима в этом году была практически бесснежной.

Напомним, что в среду, 3 июня, большинство областей Украины будут заливать дожди, циклон будет находиться над западной частью страны. Однако уже с 5 июня в Украине существенно потеплеет, будет летняя погода.

Подробнее о погоде на этой неделе читайте в материале “источника”: Тепло придет с грозами: синоптики рассказали, когда изменится погода.