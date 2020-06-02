В МОЗ спрогнозировали, что будет с карантином после 22 июня

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня – даты, до которой предварительно действуют ограничения.

Об этом он сказал в эфире канала ” Украина 24 “, передает УНИАН

“Сейчас он продлится до 22 июня, это 100% , после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне – мы опять-таки будем просматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта “, – отметил Ляшко.

Он также рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения о снятии карантина.

“Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс”, – заявил Ляшко.