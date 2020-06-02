Шесть лет назад НВФ напали на Луганский погранотряд. ВИДЕО

Около 4 утра 2 июня 2014 года назад боевики начали обстрел Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

“Тогда пророссийские силы уже считали себя хозяевами в Луганске, а пограничный отряд на окраине города – легкой добычей. За эту беспечность террористы дорого поплатились …

Пограничники дали достойный отпор. После этого боевики использовали излюбленную тактику – начали прикрываться мирными жителями.

Бойцы Госпогранслужбы держали оборону пока из Киева не поступил приказ покинуть расположение.

Руководству отряда удалось организовать и незаметно для врага вывести личный состав – с оружием, боеприпасами, готовностью в любой момент принять бой.

Ни во время штурма части, ни во время марша, Украина не потеряла ни одного пограничника.

Оборона Луганского отряда стала убедительным свидетельством героизма и несокрушимости охранников границы”, – сказано в сообщении.