Циклон не хочет уходить: синоптик рассказала, к каким “сюрпризам” готовиться украинцам

В среду, 3 июня, большинство областей Украины будут заливать дожди, циклон будет находиться над западной частью страны.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую область в Запорожье.

Ветер в среду ожидается с юга, его скорость в пределах 3-10 м/с.

Ночью еще будет холодно, +5 +9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов.

Днем самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области, +17 +23 градуса.

Холоднее всего будет в западных областях, +11 +14 градусов.

На остальной нашей территории +13 +19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6 +8 градусов, днем в среду потеплеет до +17 градусов.

Однако уже с 5 июня в Украине существенно потеплеет, будет летняя погода.

Подробнее о погоде на этой неделе читайте в материале “источника”: Тепло придет с грозами: синоптики рассказали, когда изменится погода.