В Минздраве сделали громкое заявление о судьбе карантина после 22 июня

Карантин в Украине продлится минимум до 22 июня. Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, как будет вирус вести себя во время следующих этапов ослабления.

Такое заявление 2 июня сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что следующие этапы смягчения карантина запланированы на 10 и 15 июня.

По словам Ляшко, если общая картина коронавируса в стране будет сохраняться на таком же уровне, то Кабмин будет пересматривать критерии по ослаблению ограничений.

Он подчеркнул, что карантин будет адаптивный, но уже не на областном уровне, а в пределах конкретного населенного пункта.

“Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс”, – добавил он.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 2 июня, рестораторы устроили шумную и яркую акцию протеста под стенами Кабинета министров.