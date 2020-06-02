В Украине готовятся к открытию первых КПВВ на линии разграничения после 10 июня

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, передает ОПУ

На совещании также было отмечено, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели – 328.

«Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым », – подчеркнул Президент Украины.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас происходит снабжение крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.