Под Киевом вандалы разгромили памятник матерям погибших воинов АТО: сеть взорвалась, фото

В городе Мироновка Киевской области, в ночь на 2 июня, неизвестный разбил памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО, оставив след от ботинка.

Об этом сообщается на Facebook-странице Мироновского горсовета.

Вандала разыскивает полиция. Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить. Кроме того, за помощь в поиске вандалов председатель ОО “Союз воинов-участников АТО” предлагает вознаграждение.

Пользователи активно комментируют произошедшее. Они отмечают, что подобное произошло с памятником уже второй раз и призывают установить там камеру видеонаблюдения.

“Война гибридная, а это одно из ее проявлений”, “Да установите уже где-то поблизости камеру направленную на мемориал и сразу найдется эта зараза”, “Какой-то сепаратист завелся”, “У него ведь тоже мать есть“, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее в сети активно обсуждали видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извиняется за поврежденный памятник “Возвращение воина АТО” в городе Дрогобыче Львовской области.