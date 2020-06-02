На Донбассе откроют КПП после “жесткого” карантина: названа дата

В Украине продолжают постепенное смягчение карантина, и уже совсем скоро будут открыты первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС.

Об этом речь шла на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса с участием президента Владимира Зеленского.

Как заявил главе государства главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, пункты пропуска на Донбассе откроются после 10 июня.

В целом же участники совещания отметили, что в стране не было зафиксировано значительных вспышек болезни после смягчения карантина.

“Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости”, – сказал Зеленский.

Напомним, что во вторник, 2 июня, рестораторы устроили шумную и яркую акцию протеста под стенами Кабинета министров.