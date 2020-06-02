Мечтали о свободной Украине: имена и фото всех бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в мае

В сети показали фото украинских бойцов, которые погибли в мае, защищая Украину на Донбассе.

Фото опубликовали на Facebook-странице Фонда “Повернись живим”.

“Все они мечтали о свободной Украине, за нее и воевали“, – сказано в сообщении.

Александр Карпик, старший солдат 12-го отдельного полка оперативного обеспечения, погиб 13 мая на Луганщине от пули вражеского снайпера. Военному было 24 года, он родом из Винницкой области. У Александра остались мать, два брата и сестра.

Сергей Губанов, командир батальона “Луганск-1”, полковник полиции, погиб во время выполнения боевого задания вблизи Трехизбенка на Луганщине 20 мая. Он и еще трое бойцов патрулировали линию разграничения вдоль реки Северский Донец, чтобы предотвратить проникновение на территорию Украины ДРГ противника и перекрыть контрабандные пути. Во время выполнения задания правоохранители подорвались на вражеской мини ПМН-2 – комбат погиб. Сергей Губанов родом из ныне оккупированной Кадиевки, ему было 44 года. Посмертно полковнику присвоено звание Героя Украины.

Евгений Сафонов, военнослужащий 93-й ОМБр, погиб 21 мая на Луганщине. Грузовик, в котором ехали бойцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра. Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью. В бригаду Евгений пришел в 2019 году, а в 2014-м определенное время воевал в одном из добровольческих батальонов. Мужчине был 31 год, он родом из Павлограда. Дома Евгения ждали мать, брат, жена и двухлетний сын.

Виталий Лимборский, младший сержант 28-й ОМБр, погиб 26 мая в районе Марьинки вследствие пулевого ранения во время вражеского обстрела. В армию он пришел в 2017 году. Защитнику было 24 года, он родом из Кировоградской области.

Кроме четырех боевых потерь на передовой, Украина потеряла в мае еще трех военнослужащих. Так, 13 мая произошла трагедия возле Краматорска Донецкой области. Там во время учений – десантирование в воду – погибли два бойца ССО.

Андрей Суприган, майор, с первых дней российской агрессии выполнял задачи во многих горячих точках на Донбассе. В 2015-2016 годах награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней. Андрею было 30 лет, он родом из Львова. У него остались родители и сестра.

Дмитрий Кузьменко, сержант, неоднократно выполнял сложные задачи. Дмитрию было 29 лет, он родом из Житомирской области. За две недели до трагической гибели он разместил сообщение на своей странице в Facebook: “Бояться надо не смерти, а пустой жизни”. У Дмитрия остались родители и брат.

Юрий Межаков, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады, полковник (посмертно), умер от остановки сердца в зоне проведения ООС 28 мая. В 2014-2015 годах офицер был начальником штаба 28-й ОМБр, в 2019-м его назначили комбригом 1-й отбрить. Юрию Межакову было 38 лет, он родом с Черниговщины. У него остались родители, жена и двое детей.

Как сообщал “источник”, после заявлений лидеров боевиков на Донбассе о приведении вооруженных формирований “народных республик” в боевую готовность, танковые подразделения ЛНР были выведены на передовую.