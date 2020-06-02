Оля Полякова показала, какой милахой была в детстве: архивное фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками фотографией из личного архива. На ней будущая “Королева ночи” запечатлена еще совсем крохой.
Архивный снимок исполнительница разместила в личном микроблоге. На фото маленькая Оля позирует в клетчатом платье с воротничком, огромным бантом на голове и мячом в руках. В тот период девочка носила короткую стрижку с челкой, которую, со слов певицы, она остригла сама.
Свою публикацию Полякова приурочила ко Дню защиты детей, который отмечался 1 июня. “Ну шо выросло, то выросло. С Днем защиты детей! Челку стригла сама”, – написала исполнительница в Instagram.
Милый снимок позабавил фолловеров артистки, многие написали, что она совсем не изменилась. Среди комментаторов были и коллеги звезды. “Кайфовая”, – написала Леся Никитюк. “Вообще не изменилась”, – отметил Гарик Бирча.
- Ранее Оля Полякова прокомментировала ее загадочный возраст в Википедии и назвала год рождения. Дело в том, что в онлайн-энциклопедии сообщается, что в этом году певица отпраздновала свой 41-й день рождения, а менеджер артистки утверждает, что в паспорте Ольги Юрьевны указан 1984 год рождения.
- Также Полякова рассказала о последствиях карантина для шоу-бизнеса. Певица перечислила проблемы, с которыми она и ее коллеги столкнулись из-за эпидемии коронавируса.