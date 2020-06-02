В Киеве водитель нашел оригинальное “спасение” от видеофиксации нарушений ПДД: фото

Киевлянин придумал оригинальный способ, как обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД, он на своем авто заклеил часть номерного знака.

Видео в Facebook опубликовал пользователь Facebook Сергей Журавель.

Он сфотографировал черное авто, на котором хозяин две цыфры номера заклеил, чтобы при нарушении не платить штраф.

Напомним, что такую хитрость предвидели в МВД и заявили, что если на авто заклеены номера, то их будут останавливать патрули, которые находятся дальше по пути. То есть таким образом обойти правила невозможно, в любом случае будут передавать информацию.

В сети по-разному реагируют на такую инициативу.

“Идея хорошая, но патруль сразу же примет”, “Это если не проезжать КПП и пост полиции. А так, камера не сможет фото зафиксировать, и тогда ручной режим включается. И за такое нужно не 150 гривен штрафа, а 1500”, “Кандидат на штраф даже без превышения скорости”, – пишут они.

Напомним, что есть список адресов, где установлены камеры фиксации в Киеве и области.

Как сообщал “источник”, эксперты считают, что украинцы будут искать “лазейки” из-за фиксации нарушений ПДД.