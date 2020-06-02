Есть много вопросов: в Раде начали сбор подписей за отставку Авакова, фото

2 июня в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. По состоянию на 12:00 удалось собрать подписи 40 народных избранников.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Он также опубликовал постановление Рады об увольнении Авакова, прямо на котором свои подписи и оставляют депутаты.

“На сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители “Голоса” и “Слуг народа”, – уточнил он.

Депутат выразил надежду, что до пятницы необходимое число подписей будет собрано.

Стоит отметить, что для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте нужно собрать минимум 150 подписей депутатов.

Напомним, что в сети меткой фотожабой высмеяли мужчину, который “заминировал” мост Метро в Киеве, и министра МВД Авакова.