ОПГ Илюхи и Журавля: СМИ рассказали, кто и почему устроил массовую перестрелку в Броварах

К организации массовой перестрелки в Броварах вероятно причастны местные криминальные авторитеты Сергей Илюхин (Илюха) и Виктор Журавлев (Журавль). “Серый” рынок перевозок приносит их ОПГ больше 100 млн грн в год.

Об этом пишут Вести.

По данным издания, группировкой руководит “Илюха”. Он собирает деньги с нелегальных перевозчиков, а также контролирует подпольные залы игровых автоматов, “крышует” наркоторговлю и проституцию. Его ближайший “бизнес-партнер” — “Журавль”. Массовую перестрелку они устроили, чтобы “наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город и перевозки”.

“Илюха давно себя возомнил “царьком” Броваров и ведет себя соответственно. ОПГ Илюхи и Журавля запугивает неугодных местных предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества”, — говорится в материале.

Как пишет издание, в августе 2019 года они фигурировали в деле о поджоге автобусов у метро “Лесная” в Киеве. Вместе с другими броварскими боевиками — Алексеем Довгополовым, Николаем Галициным и Олегом Яременко — они хотели запугать неугодного перевозчика и заставить его платить дань.

“Хотя у полиции есть все информация и об исполнителях и об организаторах, это дело до сих пор так и не было раскрыто“, — пишет издание.

По версии автора материала, перестрелка возле жилых домов в 7 утра — следствие безнаказанности и “крыши” банды в руководстве местной полиции.

“Либо Илюха и Журавель, опьяненные “бандитской властью” утратили связь с реальностью, или же эти криминальные авторитеты имеют свою “крышу” в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания”, – пишет издание.

29 мая около 7 утра в Броварах (Киевская область) порядка 100 человек устроили перестрелку. Задержан 21 подозреваемый, избирается мера пресечения. В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Введен план-перехват.