В Киеве начали ограничивать вход в метро: какие станции закрывают и что нужно знать

По состоянию на утро 2 июня было принято решение ограничить на вход сразу три станции метро Киева. Это связано с большим пассажиропотоком.

Как заявила пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон, число пассажиров возросло в два раза, если сравнивать с первым днем открытия.

“675 тысяч пассажиров в понедельник. Да, наращивается пассажиропоток. Были ограничения по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали – “Академгородок”, “Житомирская” и “Черниговская”. Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик”, – рассказала она.

По ее словам, такие ограничения начали действовать в начале 9 утра.

Макогон также призвала пассажиров продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий.

Как известно, метро начало работу 25 мая. В тот день в столице перевезли 310 тысяч пассажиров, но при этом станции не ограничивали на вход.

Ранее “источник” сообщал, что с утра во вторник, 2 июня, в Киеве образовались заторы.