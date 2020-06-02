День ангела Александра: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Во вторник, 2 июня, в мире почитают память мученика Александра Эгейского, в этот день принято поздравлять мужчин и женщин с их днем ангела и говорить им приятные слова.
“источник” подготовил подборку оригинальных поздравлений.
С греческого имя Александр означает “мужественный покровитель” и “защитник”. Александрам приписывают лидерские качества, честность, благородство и постоянство. В жизни они могут отличаться решительностью и ответственностью. С легкостью добиваются поставленных целей, обходительны с женщинами, любят детей.
Александр – покоритель женских сердец и несколько избалован их вниманием. Дамам непросто завоевать его сердце, ведь рядом с собой он привык видеть достойную партию. Его избранница самодостаточная и яркая женщина. Впрочем, в семье он остается лидером и не подчиняется никому. В лице Александра женщина найдет преданного мужа и заботливого отца.
Сегодня очень правильный денек,
Встречай его с хорошим настроением.
Сегодня именинник ты, Санек,
Так принимай скорее поздравления.
Быть может, и кому-то невдомек,
Что Александр-то нынче победитель.
Пусть будет много всякого, Санек,
Но ты своих свершений устроитель.
И пусть в глазах не гаснет огонек,
И будет всё тип-топ, как говорится.
Всё у тебя получится, Санек,
И много еще лучшего случится.
Возьми себе сегодня между строк,
Вагон всего, что сам себе желаешь.
Наш Александр, наш Саня, наш Санек,
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.
***
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на феррари,
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал чтоб на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
***
Прекрасный, чуткий человек,
Рубаха-парень, гордость наша.
Пускай же на тебя, как снег,
Посыплются деньжата, Саша!
Как Македонский, мудрым будь,
Таким же смелым и отважным.
И пусть же освещает путь
Удача к целям тебе важным!
Ну а любви тебе такой,
От страсти чтоб ползли мурашки!
И лет до ста ходи хмельной
От счастья, наш любимый Сашка!
***
Александра, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважной, бодрой,
Жизнерадостной и сильной,
Состоятельной и доброй,
И конечно же, счастливой!
***
Александр, Саня, Шура –
В жизни лидер среди всех.
Энергичен ты, безумен,
Ждет тебя везде успех!
Ты и рыцарь, ты и мачо:
Женщин сводишь всех с ума.
Любишь жизнь, а это значит,
Отдаешься ей сполна!
Пусть сопутствует удача,
Ждут лишь счастье и успех.
Ты пример для всех, а значит,
Настоящий человек!
***
Александра, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах!
***
Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 2 июня, в Украине отмечают народный праздник – Тимофей Грядочник, а в церковном календаре это дата почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта.