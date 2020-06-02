День ангела Александра: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Во вторник, 2 июня, в мире почитают память мученика Александра Эгейского, в этот день принято поздравлять мужчин и женщин с их днем ангела и говорить им приятные слова.

“источник” подготовил подборку оригинальных поздравлений.

С греческого имя Александр означает “мужественный покровитель” и “защитник”. Александрам приписывают лидерские качества, честность, благородство и постоянство. В жизни они могут отличаться решительностью и ответственностью. С легкостью добиваются поставленных целей, обходительны с женщинами, любят детей.

Александр – покоритель женских сердец и несколько избалован их вниманием. Дамам непросто завоевать его сердце, ведь рядом с собой он привык видеть достойную партию. Его избранница самодостаточная и яркая женщина. Впрочем, в семье он остается лидером и не подчиняется никому. В лице Александра женщина найдет преданного мужа и заботливого отца.

Сегодня очень правильный денек,

Встречай его с хорошим настроением.

Сегодня именинник ты, Санек,

Так принимай скорее поздравления.

Быть может, и кому-то невдомек,

Что Александр-то нынче победитель.

Пусть будет много всякого, Санек,

Но ты своих свершений устроитель.

И пусть в глазах не гаснет огонек,

И будет всё тип-топ, как говорится.

Всё у тебя получится, Санек,

И много еще лучшего случится.

Возьми себе сегодня между строк,

Вагон всего, что сам себе желаешь.

Наш Александр, наш Саня, наш Санек,

Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.

***

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на феррари,

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

***

Прекрасный, чуткий человек,

Рубаха-парень, гордость наша.

Пускай же на тебя, как снег,

Посыплются деньжата, Саша!

Как Македонский, мудрым будь,

Таким же смелым и отважным.

И пусть же освещает путь

Удача к целям тебе важным!

Ну а любви тебе такой,

От страсти чтоб ползли мурашки!

И лет до ста ходи хмельной

От счастья, наш любимый Сашка!

***

Александра, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважной, бодрой,

Жизнерадостной и сильной,

Состоятельной и доброй,

И конечно же, счастливой!

***

Александр, Саня, Шура –

В жизни лидер среди всех.

Энергичен ты, безумен,

Ждет тебя везде успех!

Ты и рыцарь, ты и мачо:

Женщин сводишь всех с ума.

Любишь жизнь, а это значит,

Отдаешься ей сполна!

Пусть сопутствует удача,

Ждут лишь счастье и успех.

Ты пример для всех, а значит,

Настоящий человек!

***

Александра, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах!

***

Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 2 июня, в Украине отмечают народный праздник – Тимофей Грядочник, а в церковном календаре это дата почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта.