Вот это работа над собой: Тина Кароль поразила фанов безупречным прессом

Украинская певица Тина Кароль впечатлила поклонников своей фигурой и кубиками пресса. 35-летняя артистка снялась в пикантном наряде, а снимки выложила на личной странице в Instagram.

На фото знаменитость позирует в черном комплекте, состоящем из кроп-топа со шнуровкой и макси-юбкой. Наряд обнажает плоский живот артистки, а также выгодно подчеркивает тонкую талию и роскошную грудь. Своей публикацией Тина также опровергла разговоры о ее возможной беременности, которые стали появляться в сети после слухов о романе с Даном Баланом.

Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы восхитились фигурой своего кумира, а также отметили, что она нашла отличный способ опровергнуть слухи о ее интересном положении.

“Весь карантин Тина качала пресс”, “Тина, пресс просто огонь”, “Мне кажется или там вырисовываются кубики? Спорт сила”, Все за карантин набрали вес, а Тина похудела, вот это работа над собой”, “Какой пресс”, – восхищаются фанаты.

“Когда надоели комментарии и подозрения о беременности Тина надела платье с открытым животом, чтобы все еще раз посмотрели и точно не написали, что это старое фото”, “Все подозрения про беременность покинули чат”, “Ахаха, чтобы точно все сплетни ушли”, – отметили комментаторы.

Фото: instagram.com/tina_karol