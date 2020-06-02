В “Гильдии кинематографистов Одессы” заявили, что Ткаченко “украл Одесскую киностудию”

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы” обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении “Одесской киностудии”. Письмо было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации “Одесской киностудии” народным депутатом Александром Ткаченко.

Копия письма оказалась в распоряжении редакции “источника”.

“Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии”, – заявили в “Гильдии кинематографистов Одессы”.

Представители общественной организации сообщают, что после рейдерской приватизации “Одесской киностудии” Ткаченко государственное предприятие “Одесская киностудия художественных фильмов” было фактически уничтожено, а имущество незаконно передано третьим лицам.

“Тем самым Неверко и Ткаченко ввели в заблуждение руководство страны, что привело к незаконной приватизации и незаконному изъятию из государственной собственности в пользу частных лиц имущества ГП “Одесская киностудия художественных фильмов”, то есть к фактическому уничтожению государственного предприятия, и таким образом нанесли государству и обществу материальный и моральный ущерб. Перечисленные действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных ст. 190,191, 233,364, 366 УК Украины”, – сообщает в письме на имя Зеленского общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы”.

Ранее стало известно, что трудовой коллектив государственного предприятия “Украинская студия хроникально-документальных фильмов (ГП “Укркинохроника”) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия “Укркинохроника”.

Трудовой коллектив ГП “Укркинохроника” поддержали ряд общественных организаций с призывом остановить рейдерский захват предприятия. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту Зеленскому подписали руководители общественных организаций “Ассоциация фотохудожников Украины”, “Киев Мистецький”, “Исторический Киев”, “Стародавний Киев”.

Источники в Минкультуры и информационной политики сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП “Укркинохроника” связаны с частными интересами Ткаченко в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО “Одесская киностудия”, двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров “Линия кино”. С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Вавриш совместно занимаются кинобизнесом.