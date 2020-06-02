В Одессе произошла вторая стрельба за сутки: полиция объявила план-перехват, фото и видео

В Одессе второй раз за день обстреляли автомобиль, из авто пытались похитить крупную сумму денег.

Об этом сообщает “Одесса info”.

В этот раз обстреляли машину на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская.

В полиции сообщают, что там была попытка разбойного нападения. Мужчины с кавказской внешностью пытались украсть из машины портфель с 200 тысячами грн. и разбили окно. Хозяин автомобиля догонял их и обстрелял из травмата.

Из-за обстрела у авто повреждено стекло, а возле него валяется портфель.

На месте работает полиция. В городе обьявили план-перехват.

О жертвах пока не известно.

Как сообщал “источник”, утром 29 мая, в Броварах местных жителей напугала стрельба на улице Олимпийской, которую устроили десятки молодых людей. Инцидент произошел в стиле 90-х годов – вооруженные люди напали на место стоянки одной из маршруток. Позже стало известно, что таким образом между собой воюют перевозчики.

Также сообщалось, что 13 мая в Киеве на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.