ОПЗЖ предложит ряд шагов для улучшения социально-экономического положения детей – нардеп Колтунович

Киевские оппозиционеры поздравили с Международным днем защиты детей воспитанников столичной Санаторной школы-интерната №21 и детского дома “Березка”. Народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Колтунович и Наталья Приходько подарили детям компьютерную технику и спортивные принадлежности.

Об этом говорится в сюжете “112 канала”.

“Сегодня – Международный день защиты детей. Поэтому для нас было очень важным посетить детские дома и интернаты и пообщаться с детьми. И передать подарки – компьютерную технику и спортивный инвентарь, чтобы наши дети были конкурентоспособными, чтобы развивались, были полноценными членами общества”, – отметил Александр Колтунович.

По его словам, для этого особенно важно принять ряд мер на общегосударственном уровне.

“Мы этим будем заниматься. Ведь сейчас поддержка государством детей и молодых семей оставляет желать лучшего. Тем более при существующей экономической ситуации, когда, по прогнозу ЮНИСЕФ, 1,4 млн детей в Украине могут оказаться за чертой бедности. Это страшные цифры, потому что дети теряют шанс на нормальное существование, не говоря об успешной и счастливой жизни. Это – из-за неадекватной экономической политики правительства. Поэтому мы предложим ряд шагов, которые будут усиливать социально-экономическое положение детей”, – подчеркнул Александр Колтунович.

Наталья Приходько отметила, что сегодня особенно важно показать детям наше внимание и заботу.

“Поэтому мы выбрали эти заведения, ведь о детях, которые здесь воспитываются, некому позаботиться. Для того чтобы проявить заботу, мы привезли подарки и пообщались с малышами. Хотелось бы, чтобы не только сегодня, но и в течение всего года государство заботилось об этих детях, чтобы они не нуждались в дополнительной материальной помощи, а только – в общении. Ведь пока в государстве дети не будут приоритетом, трудно говорить о его развитии и будущем. Поэтому наша задача, как парламентариев, сделать так, чтобы как раз дети были приоритетом в Украине”, – резюмировала Наталья Приходько.