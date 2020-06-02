alyona alyona в новом клипе “Пам’ятаю” выступила с глубоким посланием о детстве

alyona alyona выпустила новый трек “Пам’ятаю”, в котором поделилась воспоминаниями о своем прошлом. В нем есть строчки о светлом детстве в селе, издевательствах в школе, подростковом увлечении алкоголем, саморазрушении и новом взгляде на жизнь, который дало ей творчество и работа в детском саду.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

“Этот трек – исповедь. Потому что я не идеальная, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не стыжусь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз”, – написала Алена на своем YouTube-канале.

Премьера трека и клипа “Пам’ятаю” состоялась в День защиты детей, и на странице в Instagram исполнительница выразила беспокойство о будущем маленьких украинцев.

“Я очень люблю детей и искренне забочусь об их будущем. Детей, которые вырастут, станут журналистами, и им могут облить лицо кислотой или могут просто смести их следы с лица Земли, потому что они хотят знать больше. Детей, которые просто будут играть на свежем воздухе, и в них случайно прилетит пуля. Или вражеская, или от соседа. И смоет их след с лица Земли. Детей, у которых будут друзья, из-за которых их могут бить и насиловать на допросах, выбивать несуществующие свидетельства. Детей, которые мечтают делать добро для людей, но так много событий вокруг демонстрирует, что все преступное часто остается действующим и безнаказанным. Детей, которые имеют законное право выбирать, кем им быть, какими расти, во что верить, как выглядеть и кого любить. Детей, которые смотрят на нас. И берут пример именно с нас. А мы в свою очередь должны показывать им, что мы не боимся, что верим в правду и закон, что можем влиять на все”, – написала alyona alyona.

Поклонники звезды украинской хип-хоп сцены поддержали ее позицию и поблагодарили за честный трек.

“Эмоциональный клип и слова, очень круто вышло!” – пишут в комментариях. – “Слышно что песня не для масс и не для коммерции, а просто душевный рассказ. Но цепляет!” “Вот больше всего тебе идут такие серьезные треки. Очень круто”.