Переговоры Киева с Донбассом: Ермак пояснил, кто будет участвовать

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед поездкой в Германию сообщил, что Киев будет вести переговоры с жителями оккупированного Донбасса только при условии, что к диалогу будут привлечены члены гражданского общества того региона, а не боевики. Он отметил, что если человек был задействован в военной операции против Украины, то его за стол переговоров не пустят.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его заявление Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ермак отмечает, что люди, которые захотят участвовать в переговорном процессе, не должны иметь какого-либо отношения к боевым группам террористов на Донбассе. Он подчеркивает, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в рамках Минских соглашений идет очень тяжело.

Глава ОП напомнил, что новое разведение не произошло, военные продолжают гибнуть, а решений по процессам не принимается, хотя украинская сторона готова к активным действиям.

Также Ермак напомнил, Киев хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе, но только при условии, что контроль над границей будет взят военными ВСУ.