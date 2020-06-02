Бандитские “разборки” на одесском рынке: появились новые данные о стрельбе, фото и видео

В перестрелке, которая во вторник, 2 июня, произошла в Одессе на рынке “7 километр”, пострадали двое людей.

Об этом сообщает полиция области.

По предварительным данным, в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия по сотрудникам торгового заведения.

В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, к ней причастны.

Как сообщал “источник”, утром 29 мая, в Броварах местных жителей напугала стрельба на улице Олимпийской, которую устроили десятки молодых людей. Инцидент произошел в стиле 90-х годов – вооруженные люди напали на место стоянки одной из маршруток. Позже стало известно, что таким образом между собой воюют перевозчики.