В Киеве охранник открыл стрельбу на стоянке: его объяснение шокировало, видео

В Киеве ночью 2 июня произошел стрельба, охраннику парковки стало скучно и он решил таким образом развлечься.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Facebook

Инцидент произошел на улице Малиновского, 28, там местные жители услышали выстрелы и испуганные вышли посмотреть что случилось.

Однако неадекват начал угрожать этим людям оружием.

Полиция приехала на вызов, оказалось, что выстрелы действительно были, людям не показалось, таким образом новый охранник от скуки развлекался.

Позже мужчина извинился перед испуганными жителями.

Как сообщал “источник”, утром 29 мая, в Броварах местных жителей напугала стрельба на улице Олимпийской, которую устроили десятки молодых людей. Инцидент произошел в стиле 90-х годов – вооруженные люди напали на место стоянки одной из маршруток. Позже стало известно, что таким образом между собой воюют перевозчики.

Также сообщалось, что 13 мая в Киеве на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.