Поглумился и бросил в воду: всплыли жуткие детали гибели маленькой девочки в Крыму, фото

Появились новые подробности трагической гибели шестилетней девочки в оккупированном Крыму, которую нашли утопленной в канале.

По данным следственных органов, ребенка перед смертью изнасиловали.

Отмечается, что ребенок с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку, где и произошла страшная трагедия. Силовики установили, что взрослые распивали спиртные напитки, после чего один из них предложил ребенку провести ее домой.

“После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду”, – отметили в Следственном комитете РФ.

В данный момент 39-летний подозреваемый задержан, также под стражей находится и отец ребенка.

Как сообщал “источник”, 14 января в доме по улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева ребенок умер страшной смертью – малыш захлебнулся в ванной.