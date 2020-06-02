Бьют тарелки и выдвигают требования: под Кабмином устроили серьезный бунт, фото и видео

Во вторник, 2 июня, рестораторы устроили шумную и яркую акцию протеста под стенами Кабинета министров. Они требуют снять ограничения на работу их заведений.

Фото и видео с места опубликовали в Telegram-канале “PavlovskyNews”.

Представители разных ресторанов с символикой своих заведений громко бьют в тарелки и кастрюли.

“Мы безопасней чем метро и маршрутки“, – написано на плакатах протестующих.

Рестораторы требуют полного восстановления работы заведений. Сейчас разрешена работа только летних площадок. Больше всего страдают те, у кого нет террас в заведении.

Как сообщал “источник”, 1 июня в Украине стартовал очередной этап смягчения карантина. Свою работу возобновили фитнес-центры, бассейны и спортзалы. Кроме того, восстановили межобластное сообщение всеми видами транспорта.