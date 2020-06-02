Питание чемпиона: самый популярный боец UFC показал, как ест пчел, видео

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удивил своих поклонников видео, в котором он показал, как ест пчел.

Ролик звездный спортсмен опубликовал в сторис Instagram.

На видео видно, как Магрегор, сидя на стуле, высыпал на себя из банки сушенных пчел. После этого он съел одну из них.

31-летний Макгрегор провел в смешанных единоборствах 26 боев. На его счету 22 победы и 4 поражения. Он является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях – полулегком и легком дивизионах. При этом он стал первым бойцом смешанных единоборств в истории, который владел двумя титулами одновременно. В своем последнем бою ирландец победил американца Дональда Серроне.

Ранее “источник” сообщал, что Макгрегор попал в список самых высокооплачиваемых бойцов планеты.