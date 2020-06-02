В Меловом на стадионе «Будівельник» строят футбольную площадку с искусственным покрытием

В пгт Меловое на стадионе «Будівельник» начато строительство футбольной площадки с искусственным покрытием. На реализацию проекта в текущем году из районного бюджета выделено 1490,0 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Меловской РГА.



Так, председателем районной государственной администрации Виталием Рукавицыным и председателем районного совета Юрием Кошутой осуществлен осмотр места строительства футбольной площадки.



На сегодняшний день ведутся работы по выравниванию ландшафта, устройству основания под дренаж спортивного сооружения. Параметры площадки: длина 42 м, ширина 22 м. Вид спортивного напольного покрытия – искусственная трава, высота ворсы искусственной травы – 40 мм.

За последние годы инфраструктура стадиона значительно улучшилась. За счет средств районного бюджета установлено видео наблюдение, две волейбольные площадки с искусственным покрытием, детско-развлекательная площадка, биотуалеты, проведен водопровод, приобретено музыкальную аппаратуру.



За счет субвенций из областного бюджета установлены две волейбольные площадки с резиновым покрытием, трибуны с кровлей и сиденьями на 300 мест.