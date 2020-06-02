В Одессе произошла стрельба, есть раненые: первые подробности и видео “разборок”

Во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке “7 километр”, произошла стрельба.

Видео перестрелки опубликовали в Telegram-канале “Одесса INFO”.

По данным канала в перестрелке есть раненные. Кроме того конфликтующие бьют окна магазинов. Как видно из видео – это разборки между группами мужчин не славянской внешности. В потасовке участвует большое количество мужчин, как минимум один ранен.

Как сообщал “источник”, утром 29 мая, в Броварах местных жителей напугала стрельба на улице Олимпийской, которую устроили десятки молодых людей. Инцидент произошел в стиле 90-х годов – вооруженные люди напали на место стоянки одной из маршруток. Позже стало известно, что таким образом между собой воюют перевозчики.

Также сообщалось, что 13 мая в Киеве на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.