Вот это “лето” в Карпатах! Сеть потрясли фантастические фото заснеженных гор

В сети показали впечатляющие фото из Карпат, хотя и на календаре уже лето, но на горе Поп Иван – настоящая зима.

Об этом сообщает спасатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Василий Фицак.

Толстый слой снега наблюдается на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат.

А астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы превратилась в снежный дворец.

По информации Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер фиксируется северный и северо-западный со скоростью 13 м/с. На улице морозно, столбики термометров показывают минус 4° по Цельсию.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной. По состоянию на 07:30 на высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса за Цельсием. Также выпал снег, а видимость ограничилась до 20 метров.

Вместе с тем, по прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, постепенное потепление в Украине начнется со среды. Температура воздуха поднимется до +20 градусов и выше с 6 июня.