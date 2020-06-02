В Запорожье произошла жуткая трагедия с ребенком в детсаду: фото

В Запорожье девочка, которой было чуть больше года, погибла в нелегальном частном детском саду, который работал в обычной квартире.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “alexua.tv”.

Садик работал в трехкомнатной квартире на 8-ом этаже девятиэтажки. В тот день мама впервые привела туда малышку. Уже через час девочка умерла. По предварительным данным она сильно плакала, из-за чего ее начало тошнить и ребенок просто захлебнулся. По словам бабушки девочки так называемая воспитательница заявила, что девочка была больна.

По словам же соседей женщины, которая нянчила детей, она плохо следила за малышами. Однако нелегальный садик функционировал около пяти лет.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Матери девочки грозит штраф за то, что она добровольно отдала дочь в нелегальный детский сад. Что грозит “воспитательнице” – пока неизвестно.

Как сообщал “источник”, в январе правоохранители пресекли деятельность незаконного детского сада, который действовал в частном доме по улице Достоевского в Подольском районе Киева.