Очередное доказательство агрессии РФ: на Луганщине нашли части реактивного огнемета “МРАО-А”. ФОТО

Правоохранители задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружение подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области. Вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горское и Золотое Луганской области выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А» калибра 72 мм.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. Огнемет применяется подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.