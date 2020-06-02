Россию за ночь всколыхнули сразу два землетрясения: первые подробности

В России в ночь на 2 июня зафиксировали сразу два землетрясения, магнитуда которых достигала 5,2 балла.

Как сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы в акватории Охотского моря рядом с северными Курилами (Сахалинская область).

“Координаты первого сейсмического события – 49,06 северной широты, 150,69 восточной долготы. Глубина очага – 389 км, магнитуда – 4,1. Координаты второго – 48,76 северной широты, 153,72 восточной долготы. Глубина очага – 210 км, магнитуда – 5,2”, – говорят в агентстве.

Также отмечается, что угрозу цунами не объявляли.

По уточненным данным российских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее “источник” сообщал, что на западе Украины в понедельник, 1 июня, в 07:22 зафиксированы подземные толчки.