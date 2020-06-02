Карантин оказался очень плодотворным: звезда “Танців з зірками” беременна вторым ребенком

Украинский хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука на “Танцях з зірками”, поделилась радостной новостью – она снова станет мамой.

Об этом танцовщица сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, демонстрирующий ее прекрасное положение. Илона позирует на фото в черном облегающем платье в белый горошек, придерживая руками округлившийся животик.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

“Дорогие мои подписчики, наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным. Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте, вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети, также делиться с вами новостями о том, как я продолжаю тренироваться и танцевать, как питаюсь, как чувствую себя!”, – написала хореограф.

В следующем посте Илона рассказала, как узнала о беременности и как прошел первый триместр.

“История началась еще на нашем семейном отпуске в Доминикане, где, каждый день, я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне, а мой муж наяву, ходила снимала сториз с домыслами “что-бы все это значило?”, – вспоминает звезда.

По возвращению в Киев Гвоздева почувствовала резкие изменения внутри себя. Тогда она сделала несколько тестов, но они беременность не показали.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

“Но в то же время я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась, сразу тело стало другим, по ночам я прям чувствовала изменения в области низа живота, обоняние обострилось, вкусовые рецепторы изменились, я резко все начала пересаливать, то ли от любви, то ли от состояния, стала слишком плаксивая, что вообще мне не свойственно. В общем упорных 2 недели я почти через день делала тесты, так как все мое нутро и материнское чутье подсказывало что жизнь во мне уже зародилась, но подтверждения тому я не получала. И когда я не выдержала и на 3 неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ “Да,вы беременны”, – рассказала хореограф.

Напомним, что Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию. Пол второго малыша пара держит в секрете.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva