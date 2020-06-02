Первая ракетка Украины трогательно попрощался с “культурным апостолом”: фото

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский трогательно попрощался с известным композитором Мирославом Скориком.

Соответствующий пост сильнейший теннисист страны оставил в Facebook.

“У каждой эпохи есть свои гении… Сегодня Украина потеряла одного из “культурных апостолов” нации, Мирослава Скорика. Пусть земля будет легкой для вас и чтобы вы вечно слышали новые потрясающие работы. Покойся с миром, маэстро“, – написал Стаховский.

Facebook Сергея Стаховского

Напомним, Скорик ушел из жизни на 82-м году жизни. Композитор является Героем Украины, народным артистом Украины, лауреатом премии им. Т. Г. Шевченко, кандидатом искусствоведения.

Ранее “источник” сообщал, что 23 февраля 2019 года в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб.