Киев снова “замер” в огромных пробках: где не проехать 2 июня, карта

С утра во вторник, 2 июня, в Киеве образовались заторы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Самые большие пробки возникли на Северном мосту, мосту Метро, мосту Патона, и в некоторых местах центральной части столицы.

Согласно данным Google-карт, из-за двух ДТП образовался затор от метро “Академгородок” в сторону Коцюбинского. Кроме того большая пробка возникла от аэропорта “Киев” до Пирогово.

В центре Киева трудности с движением автомобилей на проспекте Победы, улице Жилянской, Гетьмана, Набережное шоссе.

Также заторы возникли на Воздухофлотском проспекте.

Как сообщал “источник”, с 1 июня в Украине установили системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения – адреса установленных камер в Киеве и области.