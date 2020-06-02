Резников не видит угрозы продвижения российских войск вглубь территории Украины

Широкомасштабной войны с Российской Федерацией у Украины не будет, а продвижения российских войск вглубь территории страны не произойдет

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий, представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников, передает “ДС“.

Он убежден, что широкомасштабной войны не может быть, в частности, в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

“В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол (переговоров, – прим. “ДС“) как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу”, – сказал он в эфире программы “Свобода слова“.

Он добавил, что не видит угрозы продвижения российских войск вглубь территории Украины.

“350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодня не может”, – сказал Резников.

Он подчеркнул, что “Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы”.