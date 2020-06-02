“Убитый” вокзал и фекалии на пляже: в сети показали, как выглядит старт турсезона в Крыму

В сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма, в котором начался курортный сезон. На снимках видно, что оккупационные власти не следят за состоянием городов, из-за чего они утратили прежний вид.

Фотографии оккупированного полуострова опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

По информации автора фотографий, в Коктебеле в районе дельфинария и в районе холма Юнге чувствуется неприятный запах канализации.

“Воняет фекалиями, один “источник” бьёт из под асфальта и люка в районе дельфинария, второй у холма Юнге”, – пишет автор.

Также блогер показал, как выглядит вокзал в городе Джанкой.

“Вокзал Джанкой, ну, если живенько, то лучше,конечно…” – отметил он.

Напомним, что оккупанты “внезапно” усомнились в соблюдении законности при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив.