Берегите тех, кто рядом: Кличко обнародовал свежие цифры по коронавирусу в Киеве

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в столице зафиксировано 3071 больных COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Среди заболевших за последние сутки 5 медиков. Один человек умер от осложнений коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии – 69 летальных случаев.

Среди заболевших за прошлые сутки:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет;

15 мужчин от 29 до 80 лет;

2 девочки, которым 2 и 5 лет.

В больницы Киева госпитализировали 11 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 64 человека. Всего коронавирус победили 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.

“Я не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте правилами! Берегите себя и тех, кто рядом!“, – призвал Кличко.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Киеве улучшается. Так, днем ранее в столице было зафиксировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и две смерти от осложнений.