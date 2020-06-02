Коронавирус в Украине идет на спад: обнадеживающие данные на 2 июня

В Украине по состоянию на утро вторника, 2 июня, зафиксировано 24 340 случаев заражения коронавирусом, за сутки добавилось 328 больных.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 727 человек, 10 078 больных выздоровело.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Так, по состоянию на утро понедельника, 1 июня, в Украине было обнаружено 340 новых случаев заболевания коронавирусом, что в свою очередь меньше чем днем ранее, когда было зафиксировано 468 новых больных.

Как сообщал “источник”, в Испании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не умер ни один человек.