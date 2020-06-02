Стонала и говорила, что всех убьют: мать жертвы “копов” в Кагарлыке сделала жуткое признание

Мать изнасилованной полицейскими в Кагарлыке девушки, рассказала ужасные подробности ее возвращения домой на утро после издевательств.

Об этом женщина сообщила в в комментарии на телеканале “Украина”.

По словам матери, ее 26-летнюю дочь вызвали на допрос вечером 23 мая. Домой она вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала. На вопросы матери девушка отвечала, что просто устала. Однако уже днем она позвонила матери и попросила побыстрее приехать домой.

“Когда я приехала, Неля стонала, скручивалась на диване, и я умоляла ее рассказать, что случилось. Она ответила: “Мама, мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют”. Через некоторое время я ее разговорила, и она рассказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Я сразу вызвала скорую. Медики приехали быстро, осмотрели ее и отправили в Украинку, там предоставят более квалифицированную помощь. Там Неля и призналась, что ее изнасиловали. Врачи вызвали полицию“, – добавила женщина.

Как сообщил журналистам после закрытого заседания глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сейчас проводится проверка всех должностных лиц Кагарлицкого отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам. Речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских.

“Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ“, – уточнил Монастырский.

Кроме того, ответственность также могут понести полицейские, которым было известно о пытках.

“Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь“, – резюмировал нардеп.

Как сообщал “источник”, 26-летняя Неля П., которую насиловали и пытали в полицейском отделении Кагарлыка, воспитывает 5-летнюю дочку, больную ДЦП.