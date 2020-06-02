Полицейские становятся на колени: “адские” протесты в США приняли новый оборот, фото и видео

В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после убийства копами афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах полицейские начали переходить на сторону протестующих.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото и видео.

В Камдене (Нью-Джерси), Фергюсоне (Миссури) и Флинте (Мичиган) правоохранители поддержали участников акций протеста.

Шеф полиции города Камден присоединился к мирным протестамФото: Telegram

В Фергюсоне полицейские встали на колени перед митингующими и простояли так девять минут: именно столько времени полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее афроамериканца Джорджа Флойда, который после этого скончался. Похожие акции состоялась и в других городах.

Police in DC take a knee in solidarity with protesters. For once it is not disrespectful #protests2020 (via @darrenmhaynes) pic.twitter.com/oyYT2wbALP — Reese Waters (@reesewaters) June 1, 2020

На колени опустились и полицейские во Флориде, Калифорнии, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Полиция Майами, ФлоридаФото: Telegram

Во Флинте полиция прошла в одной шеренге с протестующими во время марша, призывая своих коллег брать с них пример. По словам шерифа города, далеко не все полицейские такие же, как Дерек Чавен.

Участники протестов отреагировали на такое поведение полицейских с радостью: на кадрах из Портланда (Орегон) видно, как демонстранты пожимают руки полицейским.

ПортлендФото: Facebook

В столице страны – Вашингтоне – полицейские, к которым подошли демонстранты, встали на колени, чтобы показать с ними “знак единства”.

ВашингтонФото: Facebook

Как отмечает на своей странице в Facebook украинец Женя Лин, который проживает в Нью-Йорке, протесты против полицейского произвола в США нельзя охарактеризовать однозначно, поскольку там есть разные течения.

“Мирные протестующие (1) выступают против полицейского произвола. Радикальное крыло (2) выступают за это же, но считают, что надо использовать насилие. “Антифа” (3) просто за всеобщее насилие, но их цели не имеют ничего общего с протестующими. Белые супремасисты (5) тоже за насилие, но и у них свои абсолютно противоположные цели. Мародеры (3) за насилие и анархию, потому что это позволит им грабить и мародествовать. У них нет идеологии”, – отметил он.

По словам Лина, у анархистов (4) и белых супремасистов (5) одинаковые методы (хаос, насилие), но они придерживаются разных конечных целей и идеологий: анархия, марксизм у одних; белый супремасизм у других…. Мародерам (3) вообще все равно – им просто надо грабить. Членам “Антифы” грабежи на руку. Белым супремасистам тоже грабежи и беспорядки на руку, потому что это дискредитирует движение по гражданским правам.

“У вас уже закружилась голова ? Именно поэтому я еще раз повторяю: любой кто пытается весь этот бедлам и хаос показать как нечто однородное – врет вам. Более того, те кто убеждает, что именно какая-то одна отдельная группа занимается грабежом и беспределом – как минимум не отдает себе отсчет, что эти слова – банальным расизм”, – подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов – в Вашингтоне развернут воинские подразделения.