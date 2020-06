Полицейские становятся на колени: “адские” протесты в США приняли новый оборот, фото и видео

В США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после убийства копами афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах полицейские начали переходить на сторону протестующих.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото и видео.

В Камдене (Нью-Джерси), Фергюсоне (Миссури) и Флинте (Мичиган) правоохранители поддержали участников акций протеста.

Шеф полиции города Камден присоединился к мирным протестамФото: Telegram

В Фергюсоне полицейские встали на колени перед митингующими и простояли так девять минут: именно столько времени полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее афроамериканца Джорджа Флойда, который после этого скончался. Похожие акции состоялась и в других городах.

Police in DC take a knee in solidarity with protesters. For once it is not disrespectful #protests2020 (via @darrenmhaynes) pic.twitter.com/oyYT2wbALP

— Reese Waters (@reesewaters) June 1, 2020