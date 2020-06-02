Ребенок умирал в одиночестве и звал маму: в Киев разгорелся громкий скандал в больнице, видео

В столичной больнице “Охматдет” в реанимации умер четырехлетний мальчик Алексей, с диагнозом лейкемия. Последние минуты жизни ребенок провел в одиночестве, к нему не пустили маму.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

Мальчик находился в больнице с января 2020 года, а две недели назад из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. Все это время в больнице вместе с ним была его мама. Из-за карантина администрация установила время посещения реанимации и женщине позволяли заходить только дважды в день и только по часу.

Как рассказала женщина, в день смерти сын она видела его утром, но во второй раз к нему ее уже не пустили из-за того, что врачи опасались возможности занесения инфекции коронавируса в отделение. Перед этим женщина ненадолго покидала территорию больницы. При этом заходить в реанимацию могут лишь те родители, которые лежат в больнице и ни с кем не контактируют.

“Если бы мама была возле реанимации – маму бы запустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу. Мы объяснили, что она потенциально может быть опасна для ребенка и может ускорить процесс“, – пояснили в больнице.

Вместе с тем, после смерти Алексея в больнице собираются пересмотреть правила и дать родителям 24-часовой доступ в реанимацию при условии тестирования на коронавирус и отсутствия контактов с посторонними.

Как сообщал “источник”, в Энергодаре Запорожской области, умер новорожденный, его мать находится в тяжелом состоянии.