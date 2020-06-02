Мороз и северный ветер: в Карпатах в первые дни лета бушует настоящая “зима”, фото

Во второй день лета, 2 июня, в украинских Карпатах можно наблюдать абсолютно зимние пейзажи, горы покрыты снегом, температура воздуха минусовая.

Об этом сообщает пользователь сети Василий Фицак на своей Facebook-странице, добавив впечатляющие фото, сделанные на горе Поп Иван.

“Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха -4 °С, а при северном ветре со скоростью 13 м/с ощущения, как перенесся в зиму“, – подписал кадры автор публикации.

Как видно на снимках, в Карпаты действительно “вернулась” зима, трудно поверить, что они сделаны 2 июня.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной. По состоянию на 07:30 на высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса за Цельсием. Также выпал снег, а видимость ограничилась до 20 метров.

Вместе с тем, по прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, постепенное потепление в Украине начнется со среды. Температура воздух поднимется до +20 градусов и выше с 6 июня.