Это было убийство: в США поставили точку в деле о гибели Джорджа Флойда и раскрыли жуткие детали

В США провели независимое вскрытие умершего в Миннеаполисе Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала массовые беспорядки в США.

Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Бенджамин Крэмп.

По его словам, известные во всем мире судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга.

Крэмп уточнил, что в результате давления на правую сторону сонной артерии приток крови к мозгу затруднялся, а сдавливание спины мешало Флойду дышать.

“То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти”, – заявил судмедэксперт Баден.

Адвокат подчеркнул, что смерть Флойда была убийством офицерами, которые издевались над ним, сдерживая его более восьми минут. Это доказывает умысел и служит основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.

Как известно, беспорядки после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе и ряде других городов начались после того, как в интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает.

Напомним, президент США Дональд Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов – в Вашингтоне развернут воинские подразделения.