Под Днепром девушка выбросилась из окна роддома: страшные подробности и фото

В роддоме №1 Кривого Рога из окна выбросилась 19-девушка, которая родила недоношеного ребенка.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Первый Городской”.

Как рассказали сотрудники роддома, девушка сразу после родов заявила, что ребенок ей не нужен. Она также вела себя нервно и обсуждала по телефону свой вероятный побег из медучреждения.

По словам медиков, девушка не знала, на каком она сроке беременности, ранее не становилась на учет и думала, что находится на первых месяцах. Однако схватки у нее начались в карете скорой помощи, и ребенок появился на свет в автомобиле. Вместо гинекологического отделения, куда ее везли на осмотр, мать попала в родильное.

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Недоношенного младенца в крайне тяжелом состоянии отправили в перинатальный центр. Ребёнок появился на свет на седьмом месяце. Вес составляет всего 1 кг, сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких.

Утром окровавленный труп девушки нашли на асфальте под окнами родильного дома. В полиции рассматривают версию самоубийства. Там открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины.

Как сообщал “источник”, 1 июня в Харькове из окна на 19-этаже выбросилась 42-летняя мать с 6-месячным сыном.