Превратить Крым в остров: Чубаров оценил громкую идею по “наказанию” Кремля

Высказываемая некоторыми экспертами идея о строительстве канала с целью отделить оккупированный Крым от материка, является абсурдной, и с военной и с экологической точки зрения.

Об этом в интервью “источнику” рассказал экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Я не инженер, ни военный специалист, но, убежден, идея абсурдная с любой точки зрения, особенно военной. XXI века во дворе: ракетные системы, военная авиация, десантные войска… Я уже не говорю о непредсказуемых экологических последствиях, которые наступят в результате реализации такой идеи…“, – сказал он.

Чубаров напомнил историю – Крым является исторической родиной крымских татар, на которой они сформировались как этнос, Крым более 300 (!) лет был центром государственности крымских татар – Крымского ханства. Все беды и несчастья Крыма и его коренного народа начались с момента первой аннексии Крыма Российской империей – с 1783 года. Апогея политика Москвы по уничтожению крымскотатарского народа достигла в 1944 году и продолжалась вплоть до распада СССР.

“Но крымские татары выжили в изгнании, вернулись обратно на свою землю, которая находится в составе независимой Украины… Так что лучше сосредоточить все усилия и поддержку международного сообщества вокруг реальных планов деоккупации Крыма. То есть, не Перекоп перекапывать, а оккупантов гнать с крымской земли за Керченский пролив…“, – отметил глава Меджлиса.

Детальнее читайте в интервью Рефата Чубарова “источнику”: У Путина чешется и горит, он готовит новые действия против Украины – Рефат Чубаров.