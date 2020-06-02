Это акты террора: Трамп пошел на жесткие меры из-за “адских” протестов в США

Президент США Дональд Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов, вспыхнувших после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, – в Вашингтоне развернут воинские подразделения.

Об этом он заявил во время прямого включения из Розового сада Белого дома.

По словам Трампа, те же меры будут приняты в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками. Он уточнил, что в Вашингтоне продолжается режим комендантского часа, который должен “строго выполняться”.

“После того, что произошло в городе Вашингтоне прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества”, – сказал он.

Трамп подчеркнул, что те, кто несут угрозу невинным жизням, а также имуществу, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Организаторам беспорядков грозят суровые уголовные наказания и длительные заключения.

“Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови, преступления и покушения на гуманность”, – подытожил он.

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